Ландо Норрис выиграл гонку с самым большим отрывом в Ф-1 с 2023 года

Пилот команды «Макларен» британец Ландо Норрис выиграл гонку Гран-при Мексики, которая завершилась сегодня, с самым большим отрывом в Формуле-1 с 2023 года — 30.324 секунды.

Последний раз пилот побеждал в гонке с подобным преимуществом на Гран-при Венгрии два года назад. Тогда гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 33.731 секунды.

Напомним, вторым в гонке Гран-при Мексики финишировал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, а тройку сильнейших замкнул Ферстаппен.

Благодаря победе на этом этапе Ландо стал лидером в личном зачёте Ф-1, заработав 357 очков. Ранее первое место занимал его напарник из Австралии Оскар Пиастри.

