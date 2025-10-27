Андреа Стелла высказался о борьбе в оставшейся части сезона Формулы-1

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о недавнем Гран-при Мексики, а также поделился мнением об оставшейся части сезона.

«Мне казалось, что «Ред Булл» и «Феррари» [в Мексике] будут претендовать на победу. Они были близки в квалификации, но в гонке большую роль сыграла деградация шин. Мы знали, что наша машина сильна при высоком износе резины, сегодня это полностью подтвердилось. Думаю, предстоящие этапы подойдут нашему болиду, но концовка сезона станет очень интересной — будет интересно последить за борьбой между «Феррари», Ферстаппеном и «Мерседесом», — приводит слова Стеллы FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.