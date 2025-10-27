Леклер стал пятым пилотом «Феррари», который 50 раз финишировал в гонках Формулы-1 в топ-3

28-летний гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, финишировав вторым в гонке Гран-при Мексики, вошёл в топ-5 пилотов в истории «Скудерии», которым удавалось 50 раз закончить гонку Формулы-1 в топ-3.

Топ-5 пилотов «Феррари», которые 50 и более раз поднимались на подиум в составе коллектива из Италии.

1. Михаэль Шумахер — 116.

2. Себастьян Феттель — 55.

3. Рубенс Баррикелло — 55.

4. Кими Райкконен — 52.

5. Шарль Леклер — 50.

Напомним, в данный момент Леклер занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 210 очков. Лидером же является гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис, заработавший 357 очков.