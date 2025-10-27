Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер стал пятым пилотом «Феррари», который 50 раз финишировал в гонках Формулы-1 в топ-3

Леклер стал пятым пилотом «Феррари», который 50 раз финишировал в гонках Формулы-1 в топ-3
Комментарии

28-летний гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, финишировав вторым в гонке Гран-при Мексики, вошёл в топ-5 пилотов в истории «Скудерии», которым удавалось 50 раз закончить гонку Формулы-1 в топ-3.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

Топ-5 пилотов «Феррари», которые 50 и более раз поднимались на подиум в составе коллектива из Италии.

1. Михаэль Шумахер — 116.
2. Себастьян Феттель — 55.
3. Рубенс Баррикелло — 55.
4. Кими Райкконен — 52.
5. Шарль Леклер — 50.

Напомним, в данный момент Леклер занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 210 очков. Лидером же является гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис, заработавший 357 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android