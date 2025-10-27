Скидки
Гонщик Ф-1 Фернандо Алонсо назвал футболиста «Реала», на которого он похож

Гонщик Ф-1 Фернандо Алонсо назвал футболиста «Реала», на которого он похож
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос относительно игрока футбольного клуба «Реал», с которым он бы мог себя сравнить.

«Хороший вопрос. Наверное, с Вальверде. Он много трудится, и не всегда это бросается в глаза. При этом он крайне конкурентоспособен. Думаю, у него есть тот самый соревновательный дух», — приводит слова Алонсо DANZ.

Алонсо 44 года. Испанец занимает 12-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 37 очков. Лидером является гонщик «Макларена» Ландо Норрис (357 баллов).

