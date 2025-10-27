«Это так». Хэмилтон обвинил ФИА в лицемерии после штрафа в 10 секунд в гонке ГП Мексики

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон обвинил ФИА в лицемерии после того, как в гонке Гран-при Мексики его оштрафовали на 10 секунд за нарушение лимитов трассы в четвёртом повороте и получение преимущества, хотя при этом Макс Ферстаппен избежал наказания за аналогичные действия. Перед выездом на обочину британец пытался контратаковать пилота «Ред Булл» после обгона со стороны нидерландца в первом повороте.

«В конечном счёте я чувствую разочарование руководящим органом. Это двойные стандарты, как вы можете заметить, всё именно так», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.

Ранее судьи опубликовали заявление, в котором подробнее объяснили, за что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф.