«Это так». Хэмилтон обвинил ФИА в лицемерии после штрафа в 10 секунд в гонке ГП Мексики

«Это так». Хэмилтон обвинил ФИА в лицемерии после штрафа в 10 секунд в гонке ГП Мексики
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон обвинил ФИА в лицемерии после того, как в гонке Гран-при Мексики его оштрафовали на 10 секунд за нарушение лимитов трассы в четвёртом повороте и получение преимущества, хотя при этом Макс Ферстаппен избежал наказания за аналогичные действия. Перед выездом на обочину британец пытался контратаковать пилота «Ред Булл» после обгона со стороны нидерландца в первом повороте.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«В конечном счёте я чувствую разочарование руководящим органом. Это двойные стандарты, как вы можете заметить, всё именно так», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.

Ранее судьи опубликовали заявление, в котором подробнее объяснили, за что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф.

Судьи объяснили, за что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф
