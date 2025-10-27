Юки Цунода ответил на вопрос о возможном возращении в «Рейсинг Буллз»

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о потенциальном возвращении в «Рейсинг Буллз». По словам японца, при таком развитии событий он будет сохранять высокую мотивацию.

«Я люблю эту команду. Если вернусь в «Рейсинг Буллз», уверен, что буду полностью мотивирован. Мы будем вместе работать над прогрессом в рамках нового регламента и делать команду лучше», — приводит слова Цуноды Nextgen-Auto.

Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в 2025 году перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

