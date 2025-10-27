Хэмилтон отреагировал на четвёртое место Бермана в гонке Гран-при Мексики
Поделиться
40-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что 20-летний гонщик «Хааса» соотечественник Оливер Берман финишировал на четвёртом месте в гонке Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Приятно видеть Олли Бермана, который финишировал четвёртым. Это лучший результат в истории «Хааса»! Аяо Комацу проделал потрясающую работу, и мне это нравится», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.
В данный момент 20-летний пилот занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 32 очка. А его напарник из Франции Эстебан Окон располагается на 16-й позиции, заработав 30 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
21:59
-
21:57
-
20:52
-
20:23
-
19:57
-
19:42
-
19:08
-
19:04
-
18:25
-
18:04
-
18:00
-
17:21
-
17:20
-
16:45
-
16:22
-
16:15
-
15:43
-
15:21
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:06
-
13:59
-
13:39
-
12:56
-
12:05
-
11:54
-
10:58
-
10:53
-
10:26
-
09:54
-
08:31
-
02:51
-
02:44
-
02:32