Хэмилтон отреагировал на четвёртое место Бермана в гонке Гран-при Мексики

40-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что 20-летний гонщик «Хааса» соотечественник Оливер Берман финишировал на четвёртом месте в гонке Гран-при Мексики.

«Приятно видеть Олли Бермана, который финишировал четвёртым. Это лучший результат в истории «Хааса»! Аяо Комацу проделал потрясающую работу, и мне это нравится», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.

В данный момент 20-летний пилот занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 32 очка. А его напарник из Франции Эстебан Окон располагается на 16-й позиции, заработав 30 очков.