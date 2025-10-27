Чандхок указал на отличие в поведении Расселла после нового контракта с «Мерседесом»

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок отметил изменения в поведении Джорджа Расселла после продления контракта с «Мерседесом». Во время недавнего Гран-при Мексики Расселл, оказавшись между Оскаром Пиастри и своим напарником по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли, выразил недовольство по радио, заявив: «У меня чёртов Макларен за спиной. Вы хотите, чтобы я его пропустил?»

Комментируя ситуацию, Чандхок заявил, что такое поведение Расселла отличается от его прежнего подхода.

«Джордж Расселл в огне, не так ли? Это больше не тот покорный Джордж Расселл, который слепо выполняет всё, что говорит команда. Он лидер, но, как мне кажется, этот процесс с контрактом немного его обжёг», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

