Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок указал на отличие в поведении Расселла после нового контракта с «Мерседесом»

Чандхок указал на отличие в поведении Расселла после нового контракта с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок отметил изменения в поведении Джорджа Расселла после продления контракта с «Мерседесом». Во время недавнего Гран-при Мексики Расселл, оказавшись между Оскаром Пиастри и своим напарником по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли, выразил недовольство по радио, заявив: «У меня чёртов Макларен за спиной. Вы хотите, чтобы я его пропустил?»

Комментируя ситуацию, Чандхок заявил, что такое поведение Расселла отличается от его прежнего подхода.

«Джордж Расселл в огне, не так ли? Это больше не тот покорный Джордж Расселл, который слепо выполняет всё, что говорит команда. Он лидер, но, как мне кажется, этот процесс с контрактом немного его обжёг», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
Оруджев: не очень понял крики Расселла по радио после старта

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android