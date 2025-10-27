Скидки
Деймон Хилл: если не брать в расчёт, что Ландо всех разнёс, гонка получилась отличной!

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился впечатлением от гонки Гран-при Мексики, положительно оценив также выступление пилотов коллектива «Макларен» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Что ж, если не брать в расчёт, что Ландо всех разнёс (хорошая работа, Ландо!), гонка получилась отличной! Потрясающая и плотная борьба, интересные стратегии, великолепная публика.

Оскар боролся изо всех сил и здорово пробился вперёд, отыграв несколько очков. Чемпионат идёт полным ходом к великолепному финалу», — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

По итогам гонки Гран-при Мексики британский пилот финишировал первым, а его напарник из Австралии — пятым.

