Деймон Хилл: если не брать в расчёт, что Ландо всех разнёс, гонка получилась отличной!

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился впечатлением от гонки Гран-при Мексики, положительно оценив также выступление пилотов коллектива «Макларен» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри.

«Что ж, если не брать в расчёт, что Ландо всех разнёс (хорошая работа, Ландо!), гонка получилась отличной! Потрясающая и плотная борьба, интересные стратегии, великолепная публика.

Оскар боролся изо всех сил и здорово пробился вперёд, отыграв несколько очков. Чемпионат идёт полным ходом к великолепному финалу», — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

По итогам гонки Гран-при Мексики британский пилот финишировал первым, а его напарник из Австралии — пятым.