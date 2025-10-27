Скидки
Мекис ответил, мог бы Ферстаппен обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики

Мекис ответил, мог бы Ферстаппен обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда не собирается менять подход в оставшихся гонках сезона после третьего места Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики. Победу одержал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Не собираемся менять наш подход. Пять гонок назад мы ещё не думали о чемпионстве. Если говорить о машине, мы не были полностью довольны этим уикендом. Именно на этом сейчас сосредоточен наш фокус — уже здесь, в Милтон-Кинсе.

Сейчас мы не находимся в такой сильной позиции, как в последних нескольких гонках. Очевидной причины этому нет. Самое очевидное – мы не смогли дать Максу машину, с которой он мог бы бороться так же, как обычно. Это, вероятно, немного замедлило нас. Но хватило бы этого, чтобы догнать Ландо в этот уикенд? Не уверен. Честно говоря, отличная работа с их стороны – они были очень быстры. Так что я бы соврал, если бы сказал, что мы знаем, как вернуться сюда и обойти Ландо. Наверное, пока нет», — приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

