Мекис ответил, мог бы Ферстаппен обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда не собирается менять подход в оставшихся гонках сезона после третьего места Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики. Победу одержал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

«Не собираемся менять наш подход. Пять гонок назад мы ещё не думали о чемпионстве. Если говорить о машине, мы не были полностью довольны этим уикендом. Именно на этом сейчас сосредоточен наш фокус — уже здесь, в Милтон-Кинсе.

Сейчас мы не находимся в такой сильной позиции, как в последних нескольких гонках. Очевидной причины этому нет. Самое очевидное – мы не смогли дать Максу машину, с которой он мог бы бороться так же, как обычно. Это, вероятно, немного замедлило нас. Но хватило бы этого, чтобы догнать Ландо в этот уикенд? Не уверен. Честно говоря, отличная работа с их стороны – они были очень быстры. Так что я бы соврал, если бы сказал, что мы знаем, как вернуться сюда и обойти Ландо. Наверное, пока нет», — приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.

