У Ферстаппена осталось семь штрафных баплов, хотя летом он был в шаге от дисквалификации

27 октября у 27-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена убрали два штрафных балла, теперь на его счету лишь семь очков. На это обратил внимание портал Motorsport.

Интересно, что летом Макс был в шаге от дисквалификации на одну гонку, поскольку имел на своём счету 11 штрафных баллов. Тем не менее в конце июня у него были списаны два балла. Кроме того, через неделю будет снят ещё один.

В личном зачёте Ф-1 пилот «Ред Булл» в данный момент занимает третье место с 321 очком на счету. Лидером же является гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис, заработавший 357 очков.