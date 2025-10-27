Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У Ферстаппена осталось семь штрафных баплов, хотя летом он был в шаге от дисквалификации

У Ферстаппена осталось семь штрафных баплов, хотя летом он был в шаге от дисквалификации
Комментарии

27 октября у 27-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена убрали два штрафных балла, теперь на его счету лишь семь очков. На это обратил внимание портал Motorsport.

Интересно, что летом Макс был в шаге от дисквалификации на одну гонку, поскольку имел на своём счету 11 штрафных баллов. Тем не менее в конце июня у него были списаны два балла. Кроме того, через неделю будет снят ещё один.

В личном зачёте Ф-1 пилот «Ред Булл» в данный момент занимает третье место с 321 очком на счету. Лидером же является гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис, заработавший 357 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android