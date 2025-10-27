«Случилось именно это». Норрис объяснил уверенную победу на Гран-при Мексики

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал уверенную победу, одержанную на Гран-при Мексики. Ближайшего преследователя Шарля Леклера («Феррари») он опередил на 30, 324 сек.

«Что касается машины, в этот раз ощущения были лучше. В прошлом году чувствовал себя очень хорошо и мог показывать лучший результат. В этом сезоне мне было сложнее найти подход. Машина невероятно быстрая, но всё ещё непростая в управлении. Когда же болид ведёт себя идеально, можно показать результат, и именно это случилось в этот уикенд», – приводит слова Норриса Motorsport со ссылкой на Sky Sports.

Норрис добавил, что после анализа прошлых гонок команда понимала причины предыдущих неудач. «Мы провели полчаса на брифинге и поняли: «Вот это нам не подходит. Пока болид не будет давать мне то, что нужно, мы не сможем выигрывать больше гонок». В этот уикенд машина лучше соответствовала моим требованиям, и я смог выступить именно так».