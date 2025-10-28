Кто станет чемпионом мира Формулы-1 в сезоне-2025?

26 октября состоялся этап Гран-при Формулы-1 в Мексике, по итогам которого его победитель, пилот «Макларена» Ландо Норрис, стал новым лидером чемпионата. Британец опередил своего напарника Оскара Пиастри на одно очко. В настоящий момент в активе Норриса 357 очков, в то время как у Пиастри 356 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (321 очко).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто же из этих трёх пилотов (Норрис, Пиастри, Ферстаппен) станет чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне».

Напомним, в оставшейся части сезона состоятся ещё четыре Гран-при: Бразилии (7-9 ноября), Лас-Вегаса (21-23 ноября), Катара (28-30 октября) и Абу-Даби (5-7 декабря).