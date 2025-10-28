Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном в оставшейся части сезона Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Мексики признался, что в начале сезона испытывал сомнения в собственных силах.
«Когда говорят, что я никогда не сомневался в себе, — это неправда. В начале года я, конечно, сомневался. Я никогда не хочу винить машину, но, когда болид побеждал, а Оскар выигрывал, последнее, что я мог сказать, — это то, что моя машина недостаточно хороша. Просто я не мог к ней приспособиться, не находил способа заставить её работать. Сейчас я нахожу этот способ. Всё просто. Одна удачная гонка ничего не значит. Две, три, четыре подряд — другое дело.
Последние месяцы сложились хорошо, но Макс всё равно близко. Я провёл отличный уикенд, но и Макс в последние месяцы прибавил, так что мне нужно продолжать работать», — приводит слова Норриса Motorsport со ссылкой на Sky Sports.
