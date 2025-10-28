Скидки
Главная Авто Новости

Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном в оставшейся части сезона Формулы-1

Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном в оставшейся части сезона Формулы-1
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Мексики признался, что в начале сезона испытывал сомнения в собственных силах.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Когда говорят, что я никогда не сомневался в себе, — это неправда. В начале года я, конечно, сомневался. Я никогда не хочу винить машину, но, когда болид побеждал, а Оскар выигрывал, последнее, что я мог сказать, — это то, что моя машина недостаточно хороша. Просто я не мог к ней приспособиться, не находил способа заставить её работать. Сейчас я нахожу этот способ. Всё просто. Одна удачная гонка ничего не значит. Две, три, четыре подряд — другое дело.

Последние месяцы сложились хорошо, но Макс всё равно близко. Я провёл отличный уикенд, но и Макс в последние месяцы прибавил, так что мне нужно продолжать работать», — приводит слова Норриса Motorsport со ссылкой на Sky Sports.

Главные новости дня:

