Берман — о четвёртом месте на Гран-при Мексики: это была удача

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман прокомментировал выступление в гонке Гран-при Мексики, где он стал четвёртым.

«Это была удача, определённо. Если бы я завершил пятый круг на десятом месте, на котором я стартовал, то финишировал бы девятым или восьмым. Но, к счастью, мне удалось вывести машину на нужную позицию, такое порой случается. Я всегда этим пользуюсь.

На самом деле темп позволял нам удерживать позицию. На первом отрезке позади меня были Макс [Ферстаппен], Кими [Антонелли], Джордж [Расселл] и Оскар [Пиастри]. И они не могли атаковать меня», — приводит слова Бермана GPblog.

