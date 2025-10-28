Расселл – о новом контракте с «Мерседесом»: намного лучше, чем мне предлагали в 2024-м

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о продлении контракта с командой. О пролонгации соглашения на следующий сезон «Мерседес» сообщил 15 октября.
«Всё вышло так, как должно было. Я хотел подписать контракт ещё в октябре 2024 года, но нынешний существенно лучше того, что мне предложили бы тогда. Так что, полагаю, иногда нужно просто верить в свои силы. Чувствую, что становлюсь только сильнее», — приводит слова Расселла издание The Telegraph.
В настоящий момент Джордж занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков.
Ранее экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок указал на отличие в поведении Расселла после нового контракта с «Мерседесом».