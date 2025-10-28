Мекис: «Ред Булл» отобрал у Цуноды заслуженные очки в Мексике

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал выступление Юки Цуноды в гонке Гран-при Мексики. Напомним, японец стал 11-м.

«Юки провёл лучший уикенд за долгое время. Мы уже это говорили, но сейчас это действительно так. Он был очень близок к Максу в квалификации, две десятые, кажется.

В гонке он также проехал очень сильный первый отрезок, он был в пределах двух-трёх десятых от Макса с такой же стратегией. Мы задержали его на трассе, что было выгодно нам, но затем провели медленный пит-стоп. Итак, мы на самом деле отобрали у него заслуженные очки», — приводит слова Мекиса Motorsport-Total.

Материалы по теме Юки Цунода ответил на вопрос о возможном возращении в «Рейсинг Буллз»

Фанаты подрались на Гран-при Мексики