Мекис: «Ред Булл» отобрал у Цуноды заслуженные очки в Мексике

Мекис: «Ред Булл» отобрал у Цуноды заслуженные очки в Мексике
Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал выступление Юки Цуноды в гонке Гран-при Мексики. Напомним, японец стал 11-м.

«Юки провёл лучший уикенд за долгое время. Мы уже это говорили, но сейчас это действительно так. Он был очень близок к Максу в квалификации, две десятые, кажется.

В гонке он также проехал очень сильный первый отрезок, он был в пределах двух-трёх десятых от Макса с такой же стратегией. Мы задержали его на трассе, что было выгодно нам, но затем провели медленный пит-стоп. Итак, мы на самом деле отобрали у него заслуженные очки», — приводит слова Мекиса Motorsport-Total.

