Чемпионат по дрифту Systême Electric Drift Challenge сезона-2025/2026 стартует в ноябре

Седьмой сезон чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge стартует в ноябре в г. Усть-Лабинске Краснодарского края.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

Systême Electric Drift Challenge (SDC) – новый бренд Чемпионата Sochi Drift Challenge, который сохраняет главную идею – доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого. Идеолог, основатель и организатор SDC – чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Седьмой сезон по традиции объединит в одном соревновании как опытных дрифтеров, так и новичков.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

В календаре Systême Electric Drift Challenge запланировано четыре этапа:

первый этап: 5-9 ноября 2025 года;

второй этап: 12-16 ноября 2025 года;

третий этап: 18-22 марта 2026 года;

четвёртый этап: 25-29 марта 2026 года.

Чемпионат регулярно собирает сотню пилотов из десятков городов России и ближнего зарубежья. На каждом этапе гонщики будут соревноваться при поддержке зрителей, для которых предусмотрены места на трибунах и в зонах свободного размещения в дни квалификации и парных заездов. Любители автоспорта смогут наблюдать за спортивными баталиями, изучать технику и общаться с пилотами в парке сервиса. Дымные заезды и мастерство пилотов, энергия и технологии, адреналин и дух соперничества создадут праздничную атмосферу гоночных уикендов.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

Помимо болельщиков на трибунах, Systême Electric Drift Challenge соберет онлайн-аудиторию в прямом эфире на каждом этапе. Зрителями трансляций в шестом сезоне стало почти 9 млн любителей автоспорта.

Билеты доступны на официальном сайте.

Первые пять сезонов проходили ранее на «Сочи Автодроме» (с 2023 года – «Сириус Автодром»), на комплексе трамплинов «Русские горки» (Сочи), на СТК «Пилот» (Усть-Лабинск). Все четыре этапа шестого сезона прошли в Усть-Лабинске, собрав 113 пилотов и 15 команд.

Топовые дрифт-серии России: