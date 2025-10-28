Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода — о своём выступлении за «Ред Булл»: я уже показал достаточно

Юки Цунода — о своём выступлении за «Ред Булл»: я уже показал достаточно
Комментарии

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода отметил, что судить о его форме по сравнению с напарником Максом Ферстаппеном не вполне релевантно, поскольку их болиды не всегда имеют одинаковые спецификации.

«Хороший вопрос. Это ответственность «Ред Булл». Они знают, чего хотят — увидеть, как я реагирую и что могу выжать из машины. Я уже достаточно показал, независимо от того, была ли у меня та же спецификация или нет», — приводит слова Цуноды Nextgen-Auto.

В настоящий момент Цунода занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 28 очков. Ферстаппен располагается на третьей позиции (321 балл).

Материалы по теме
Мекис: «Ред Булл» отобрал у Цуноды заслуженные очки в Мексике

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android