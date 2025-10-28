Юки Цунода — о своём выступлении за «Ред Булл»: я уже показал достаточно

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода отметил, что судить о его форме по сравнению с напарником Максом Ферстаппеном не вполне релевантно, поскольку их болиды не всегда имеют одинаковые спецификации.

«Хороший вопрос. Это ответственность «Ред Булл». Они знают, чего хотят — увидеть, как я реагирую и что могу выжать из машины. Я уже достаточно показал, независимо от того, была ли у меня та же спецификация или нет», — приводит слова Цуноды Nextgen-Auto.

В настоящий момент Цунода занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 28 очков. Ферстаппен располагается на третьей позиции (321 балл).

