Вильнёв — о пятом месте Пиастри в Мексике: не время для плохой формы

Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв прокомментировал выступление пилота «Макларена» Оскара Пиастри в гонке Гран-при Мексики. Напомним, австралиец стал пятым.

«Пиастри лишился лидерства в чемпионате, Макс приблизился. Следующую гонку [в Бразилии] Макс обожает. Может пойти дождь и наступить хаос.

Сейчас не время для плохой формы. Гонщики устали, сезон длинный. Когда у вас возникают подобные проблемы в начале сезона, вы полны энергии, вы восстанавливаетесь, есть летний перерыв. Теперь ничего из этого нет. Вы просто измотаны, и приходится тяжело», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Ранее Оруджев объяснил проблему Пиастри.

Эксклюзив
Оруджев объяснил проблему Пиастри и предостерёг Оскара от неправильной реакции
