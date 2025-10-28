Сьюзи Вольф: порой Хэмилтон недополучает признания

Управляющий директор женской серии F1 Academy Сьюзи Вольф высказалась о гонщике «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Льюис всегда использовал свой голос во благо. Он понимает, какое влияние может оказывать на спорт в целом. Он выбрал свой собственный путь, а не шёл по проторенной дорожке, и благодаря этому оказал огромное влияние на Формулу-1. Для меня было совершенно естественно, что он выступает, когда есть что сказать. При этом порой он недополучает признания. Он превратил свои появления в паддоке в настоящую дорожку на подиуме и сделал Формулу-1 культурно значимой за пределами автоспорта. Он обладает влиянием и использует это во благо — у других есть чему у него поучиться», — сказала Вольф на канале High Performance в YouTube.

Материалы по теме Хэмилтон отреагировал на четвёртое место Бермана в гонке Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе: