«Решение принято». Журналист раскрыл планы «Альпин» в отношении Колапинто

Журналист Хорхе Пейро во время стрима на своей странице в социальных сетях поделился информацией относительно вопроса продления контракта гонщика Франко Колапинто с «Альпин».

По сведениям Пейро, стороны уже пришли к соглашению. Ожидается, что о нём будет объявлено в ближайшее время. Также отмечается, что объявление может последовать до или во время Гран-при Бразилии, который состоится с 7 по 9 ноября.

«Решение принято. По маркетинговым причинам Гран-при Бразилии представляется фаворитом для анонса», — сказал Хорхе.

В настоящий момент Колапинто занимает 20-е место в общем зачёте пилотов. В активе аргентинского спортсмена ни одного очка. У его товарища по команде Пьера Гасли 20 баллов. Он занимает 18-ю позицию. Француз продлил контракт с «Альпин» до сезона-2028 включительно в сентябре 2025 года.

