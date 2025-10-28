Скидки
ФИА завершила финансовую проверку команд Формулы-1 за 2024 год, названы итоги

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о завершении проверки отчётной документации всех команд Формулы-1 и производителей силовых установок за 2024 год.

По итогам анализа у девяти команд нарушений финансового регламента выявлено не было. У компании AMR GP Ltd (выступающей под брендом «Астон Мартин») зафиксировано процедурное нарушение, однако лимит расходов превышен не был. Как уточняет ФИА, нарушение имело незначительный характер и возникло из-за непредсказуемых обстоятельств, не зависящих от команды. 29 сентября 2025 года стороны подписали соглашение для урегулирования вопроса.

Кроме того, все пять производителей силовых установок также не допустили нарушений финансового регламента.

«Процесс проверки был особенно сложным и занял семь месяцев из-за необходимости оценить как финансовые, так и технические аспекты деятельности команд и производителей. Все стороны действовали добросовестно и сотрудничали с ФИА на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении организации.

Финансовый регламент был введён в Формуле-1 в 2021 году с целью ограничить расходы и повысить конкурентоспособность чемпионата. Для производителей силовых установок аналогичные правила начали действовать с сезона-2023.

