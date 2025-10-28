Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко — о подиуме Ферстаппена в Мексике: никто в «Ред Булл» не верил, я был один

Марко — о подиуме Ферстаппена в Мексике: никто в «Ред Булл» не верил, я был один
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Мексики. Напомним, голландец финишировал третьим.

«Я был один, кто думал позитивно. Никто не хотел соглашаться со мной. Никто не верил. Но я сказал Максу утром, чтобы он мыслил позитивно. И мы увидели, что это было возможно.

Макс провёл невероятный отрезок. Он действительно достиг предела, но в то же время сохранил шины. Я боялся, что шины не выдержат. Но он проезжал круг за кругом с точностью до половины десятой. Это просто Ферстаппен», — приводит слова Марко издание Crash.net.

Материалы по теме
Эксклюзив
Егор Оруджев объяснил, что восхитило его в гонке Макса Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android