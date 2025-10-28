Марко — о подиуме Ферстаппена в Мексике: никто в «Ред Булл» не верил, я был один

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Мексики. Напомним, голландец финишировал третьим.

«Я был один, кто думал позитивно. Никто не хотел соглашаться со мной. Никто не верил. Но я сказал Максу утром, чтобы он мыслил позитивно. И мы увидели, что это было возможно.

Макс провёл невероятный отрезок. Он действительно достиг предела, но в то же время сохранил шины. Я боялся, что шины не выдержат. Но он проезжал круг за кругом с точностью до половины десятой. Это просто Ферстаппен», — приводит слова Марко издание Crash.net.