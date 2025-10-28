Скидки
Аяо Комацу отреагировал на четвёртое место Бермана в Гран-при Мексики

Глава «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал выступление пилота команды Оливера Бермана в гонке Гран-при Мексики. Напомним, британец стал четвёртым.

«После Сингапура он проводит отличные уикенды. В Остине была пара неприятных моментов, но в остальном он был великолепен. Что я могу сказать… В Мексике он ни разу не ошибся. Просто невероятно.

После второго пит-стопа мы боролись с Расселлом и Пиастри. Бороться с «Мерседесом» и «Маклареном» — привилегия. Команда проделала фантастическую работу», — приводит слова Комацу официальный сайт Формулы-1.

