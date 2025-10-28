Ферстаппен высказался о шансах обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Мексики, где он занял третье место. 28-летний нидерландец начал гонку на шинах «медиум», в то время как соперники из «Макларена», «Феррари» и «Мерседеса» выбрали «софт».

«Честно говоря, не ожидал оказаться на подиуме. В первом отрезке всё выглядело неважно, казалось, что мы медленные и у нас сложности с шинами. После перехода на «софт» машина стала заметно конкурентоспособнее по сравнению с теми, кто ехал на «медиуме». При этом, если смотреть на темп всей гонки, мы всё равно не были на уровне Ландо. Однако «софт» однозначно был лучшим выбором. Третье место — отличный результат для нас, особенно после такого сложного уикенда», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре: