Авто Новости

Ферстаппен высказался о шансах обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики

Ферстаппен высказался о шансах обойти Норриса и победить на Гран-при Мексики
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Мексики, где он занял третье место. 28-летний нидерландец начал гонку на шинах «медиум», в то время как соперники из «Макларена», «Феррари» и «Мерседеса» выбрали «софт».

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Честно говоря, не ожидал оказаться на подиуме. В первом отрезке всё выглядело неважно, казалось, что мы медленные и у нас сложности с шинами. После перехода на «софт» машина стала заметно конкурентоспособнее по сравнению с теми, кто ехал на «медиуме». При этом, если смотреть на темп всей гонки, мы всё равно не были на уровне Ландо. Однако «софт» однозначно был лучшим выбором. Третье место — отличный результат для нас, особенно после такого сложного уикенда», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Марко — о подиуме Ферстаппена в Мексике: никто в «Ред Булл» не верил, я был один

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

