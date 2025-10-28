Скидки
Макс Ферстаппен представил шлем к Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен представил специальный шлем перед Гран-при Бразилии Формулы-1, который пройдёт с 7 по 9 ноября в Сан-Паулу.

«Это для вас, Бразилия», — написал Ферстаппен в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Макса Ферстаппена

Напомним, после 20 этапов Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте пилотов, уступая пилотам «Макларена» британцу Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 357 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 321.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 258.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 210.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 146.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 97.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

