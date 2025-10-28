Скидки
Bild опубликовал материал со встречи с Берни Экклстоуном в честь его 95-летия

Bild опубликовал материал со встречи с Берни Экклстоуном в честь его 95-летия
Издание Bild опубликовало материал, посвящённый дню рождения Берни Экклстоуна. Сегодня, 28 октября, бывший владелец Формулы-1 празднует 95-летие.

«Тогда, в Шпильберге, ему было 92 года. Сейчас, 28 октября, создатель Формулы-1 отмечает свой 95-й день рождения. Он пригласил меня, Хельмута Уля, журналиста Bild, и свою бывшую сотрудницу Ханну Гуде к себе в Гштаад. Его рукопожатие всё ещё нежное, как марципановое яйцо. Светло-коричневое пигментное пятно размером с цент на правой щеке осталось прежним. Как и его белая причёска в стиле «Битлз». Он сам снимает свой тёмно-синий пиджак, без чьей-либо помощи. Его мягкий голос не стал ни на йоту тише. Раньше он умел как никто другой разжигать конфликты между людьми, а теперь стал мягким миротворцем: ради Фабианы [жена Берни], своего пятилетнего сына Эйса и ради самого себя. Мы прощаемся. Рукопожатие, объятие. Я желаю ему, чтобы и в следующий день рождения он мог сказать: «Я счастлив, что всё ещё здесь». Он стучит правой рукой себе по сердцу», — говорится в материале издания.

