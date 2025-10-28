«Астон Мартин» объявил американского гонщика третьим пилотом на сезон-2026

Американский гонщик Формулы-2 Джек Кроуфорд стал резервным гонщиком команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Я невероятно горжусь тем, что меня утвердили в качестве третьего пилота на 2026 год. Это важный момент в моей карьере в «Астон Мартин», и огромная мотивация продолжать учиться и вносить свой вклад. За последние два сезона я многому научился в Формуле-1, как на заводе, так и на трассе. Я сделаю всё возможное, чтобы поддержать команду и продолжить своё развитие как пилот», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба команды.

Кроуфорд за два этапа до конца сезона 2025 года располагается на втором месте в личном зачёте пилотов Формулы-2.