«Долгий и одинокий день». Колапинто — о Гран-при Мексики

«Долгий и одинокий день». Колапинто — о Гран-при Мексики
Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвёл итоги Гран-при Мексики, который он закончил на 16-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Если не считать многообещающий темп, который мы показали на последнем отрезке, когда у нас был «софт» и меньше топлива, то для нас это был долгий и одинокий день. Мы приняли решение стратовать на «харде», поскольку рассчитывали извлечь максимум из каждой потенциальной возможности, но нам не хватило темпа, чтобы остаться в игре.

Я не могу добавить больше, говоря об этом Гран-при, уикенд получился очень тяжёлым для команды. Мы продолжим учиться, бороться – надеюсь, в Бразилии у нас будет темп», – приводит слова Колапинто FormulaPassion.

Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
