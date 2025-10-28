«Долгий и одинокий день». Колапинто — о Гран-при Мексики

Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвёл итоги Гран-при Мексики, который он закончил на 16-й позиции.

«Если не считать многообещающий темп, который мы показали на последнем отрезке, когда у нас был «софт» и меньше топлива, то для нас это был долгий и одинокий день. Мы приняли решение стратовать на «харде», поскольку рассчитывали извлечь максимум из каждой потенциальной возможности, но нам не хватило темпа, чтобы остаться в игре.

Я не могу добавить больше, говоря об этом Гран-при, уикенд получился очень тяжёлым для команды. Мы продолжим учиться, бороться – надеюсь, в Бразилии у нас будет темп», – приводит слова Колапинто FormulaPassion.