«Испытал самое большое давление». Берман — о борьбе с Ферстаппеном на ГП Мексики

20-летний гонщик «Хааса» британец Оливер Берман поделился мыслями насчёт борьбы с 27-летним четырёхкратным чемпионом Формулы-1 нидерландцем Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Мексики, которая состоялась 27 октября.

«Честно говоря, я чертовски переживал, когда ехал бок о бок с Максом. Долго наблюдал его в зеркале заднего вида. Тогда, вероятно, я испытал самое большое давление, которое когда-либо испытывал в гонках», — приводит слова Бермана портал F1i.

В данный момент 20-летний пилот занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1 с 32 очками на счету. А его напарник из Франции Эстебан Окон располагается на 16-й строчке, заработав 30 очков.