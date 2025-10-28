«Испытал самое большое давление». Берман — о борьбе с Ферстаппеном на ГП Мексики
Поделиться
20-летний гонщик «Хааса» британец Оливер Берман поделился мыслями насчёт борьбы с 27-летним четырёхкратным чемпионом Формулы-1 нидерландцем Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Мексики, которая состоялась 27 октября.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Честно говоря, я чертовски переживал, когда ехал бок о бок с Максом. Долго наблюдал его в зеркале заднего вида. Тогда, вероятно, я испытал самое большое давление, которое когда-либо испытывал в гонках», — приводит слова Бермана портал F1i.
В данный момент 20-летний пилот занимает 13-е место в личном зачёте Формулы-1 с 32 очками на счету. А его напарник из Франции Эстебан Окон располагается на 16-й строчке, заработав 30 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
20:50
-
19:52
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
14:46
-
14:33
-
14:13
-
13:11
-
13:05
-
12:04
-
11:26
-
11:07
-
10:13
-
10:03
-
09:39
-
00:42
- 27 октября 2025
-
23:56
-
23:53
-
23:05
-
22:39
-
21:59
-
21:57
-
20:52
-
20:23
-
19:57
-
19:42
-
19:08
-
19:04
-
18:25
-
18:04
-
18:00