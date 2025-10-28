Вильнёв раскритиковал режим машины безопасности в концовке Гран-при Мексики

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о появлении режима виртуальной машины безопасности на Гран-при Мексики.

«Позор, я не могу подобрать иного слова. Машина Сайнса находилась полностью вне траектории, в одном из самых медленных участков трассы. Не было совершенно никакого смысла в том, чтобы вводить режим виртуальной машины безопасности за пару кругов до финиша. Миллионы зрителей по всему миру смотрели эту гонку – нужно учитывать и это», — приводит слова Жака Вильнёва Sky Sports.

Напомним, победу в гонке Гран-при Мексики одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.