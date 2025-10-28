Калле Рованперя провёл тесты болида Формулы-2 перед переходом в Супер Формулу

Двукратный чемпион мира по ралли, финский гонщик Калле Рованперя провёл тесты болида Формулы-2. Об этом сообщает издание Autosport.

Рованперя ранее объявил о своём переходе в открытые колёса. Ожидается, что Калле продолжит карьеру в Супер Формуле в следующем сезоне, а затем перейдёт в Формулу-2.

В нынешнем сезоне чемпионата мира по ралли Рованперя занимает третье место в личном зачёте, уступая лидеру сезона Эльфину Эвансу 13 очков.

Рованперя 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Он является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года и 1 день).