Авто Новости

«Организованный бардак». Гутьеррес — о ситуации в «Феррари»

«Организованный бардак». Гутьеррес — о ситуации в «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Эстебан Гутьеррес высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Судя по тому, что сказал Льюис, в эти выходные он чувствовал себя в машине гораздо комфортнее. Хотя после гонки, вероятно, он уже не так доволен, но процесс, безусловно, идёт. Я работал с «Феррари» и могу понять разницу между итальянскими и британскими командами. Скажем прямо, в «Феррари» больше страсти, но у них там организованный бардак. не хочу сказать ничего плохого про «Феррари», ведь я их люблю.

Каждый пилот в глубине души хотел бы выступать за «Феррари», но победить с ними сложнее, чем с любой другой командой. По этой причине все чемпионы, которые перешли в «Феррари», чтобы выиграть титул, сталкиваются с проблемами. Льюис выступает не так и плохо, как может показаться. Хочется надеяться, что он использует опыт этого года и сделает шаг вперёд в следующем сезоне», — сказал Гутьеррес в эфире подкаста F1Nation.

