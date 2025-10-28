Окон: старался как можно дольше сдерживать Пиастри, чтобы защитить Бермана

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о Гран-при Мексики и своей помощи Оливеру Берману в ходе заезда.

«Старался как можно дольше удержать позади Пиастри, чтобы защитить Оливера. В этом сражении Пиастри потерял много времени, примерно четыре—шесть секунд, так что получилось неплохо. В целом наш болид хорошо работал в этот уикенд. Я доволен своим выступлением. Конечно, удача улыбалась нам далеко не в каждой сессии, но мы можем быть довольны тем, чего добились», — приводит слова Окона GPBlog.

Напомним, Берман по итогам гонки пришёл к финишу четвёртым, а Пиастри финишировал пятым. Окон стал девятым.