Ферстаппен поднялся на 58 позиций в рейтинге самых богатых нидерландцев в мире

Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поднялся на 58 позиций в рейтинге самых богатых нидерландцев в мире. Об этом сообщает RacingNews365.

В прошлом году Ферстаппен занял 322-е место в рейтинге Quote 500, однако в 2025-м он поднялся на 264-е место с состоянием в € 260 млн.

Ферстаппен по-прежнему остаётся самым молодым участником Quote 500 с 2022 года. Кроме того, Ферстаппен является единственным спортсменом, попавшим в список.

Самым богатым человеком в Нидерландах на протяжении последних лет остаётся Шарлен де Карвальо-Хейнекен, дочь и наследница Фредди Хайнекена, владеющая контрольным пакетом акций Heineken. Её состояние оценивается в $ 12,3 млрд.

