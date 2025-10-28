Отец Бермана похвалил команду после лучшего результата сына в карьере

Дэвид Берман, отец пилота «Хааса» Оливера Бермана, прокомментировал лучший результат своего сына в карьере (четвёртое место по итогам Гран-при Мексики).

«Моё сердце колотилось буквально во все стороны. Когда мы заехали на пит-стоп, чтобы отреагировать на действия «Мерседеса» и «Макларена», нам буквально пришлось это сделать. Вся команда работает вместе, чтобы найти свой ритм. Сейчас всё складывается в единое целое.

Они хорошо понимают Олли, а он понимает их. Это было абсолютно верное решение. Команда проделала отличную работу, это был заслуженный результат», — приводит слова Дэвида Бермана RacingNews365.