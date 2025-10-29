«Попытался проделать «фокус Макса». Эксперт оценил штраф Хэмилтона на Гран-при Мексики

Бывший гонщик IndyCar, эксперт Джеймс Хинчклифф высказался о десятисекундном штрафе семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мексики.

«Понимаю, откуда взялось разочарование Льюиса, если посмотреть на ситуацию с его стороны. Он подумал: «Я видел, как Ферстаппен дважды срезал трассу, ему за это ничего не было. А я сделал это один раз – и сразу получил десятисекундный штраф». Хотя, конечно, эти две ситуации сильно отличались друг от друга. Кроме того, Ферстаппен всегда был очень хорош в понимании подобных нюансов. Он знает, как действовать, чтобы предстать в выгодном свете. Тут ему нужно отдать должное.

Они часто боролись друг с другом колесо в колесо. И Льюис хорошо знает, на что способен Макс. То, что случилось между ними, типично для их борьбы. Но в четвёртом повороте для Хэмилтона всё пошло не по плану. Но не потому, что Макс его выдавил, Льюис ошибся сам. Льюис попытался проделать «фокус Макса» и вернуться на трассу впереди. Но команде стоило сразу связаться с Хэмилтоном и сказать ему сбросить скорость. Однако ситуация была сложная, тем более до этого Макс дважды допустил срезку», – приводит слова Хинчклиффа RacingNews365.