Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт дал совет Пиастри после четырёх подряд гонок Оскара без подиума

Херберт дал совет Пиастри после четырёх подряд гонок Оскара без подиума
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказал мнение, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не должен менять свой подход, несмотря на спад в последних заездах. Австралиец завершил Гран-при Мексики пятым, тогда как его напарник Ландо Норрис стартовал с поула и одержал победу, возглавив общий зачёт (на одно очко опережая Пиастри). Для самого Пиастри это уже четвёртая гонка подряд без подиума.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Когда ты в роли догоняющего — давление всегда меньше. Но они очень близки… Должен он что-то менять? Нет, он не должен ничего менять. Потерял ли он то, что у него было в начале сезона? Абсолютно нет. Ни один великий пилот не выигрывал каждую гонку сезона — это просто невозможно. Нужно уметь использовать всё, что у тебя есть внутри этого пузыря «Макларена», и быть готовым, когда всё снова начнёт работать. Просто сейчас для него пока не всё складывается», — приводит слова Херберта Speedcafe.

Материалы по теме
Верно ли наказали Хэмилтона и придёт ли в себя Пиастри? Разбор Гран-при Мексики
Эксклюзив
Верно ли наказали Хэмилтона и придёт ли в себя Пиастри? Разбор Гран-при Мексики

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android