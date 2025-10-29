Херберт дал совет Пиастри после четырёх подряд гонок Оскара без подиума

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказал мнение, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не должен менять свой подход, несмотря на спад в последних заездах. Австралиец завершил Гран-при Мексики пятым, тогда как его напарник Ландо Норрис стартовал с поула и одержал победу, возглавив общий зачёт (на одно очко опережая Пиастри). Для самого Пиастри это уже четвёртая гонка подряд без подиума.

«Когда ты в роли догоняющего — давление всегда меньше. Но они очень близки… Должен он что-то менять? Нет, он не должен ничего менять. Потерял ли он то, что у него было в начале сезона? Абсолютно нет. Ни один великий пилот не выигрывал каждую гонку сезона — это просто невозможно. Нужно уметь использовать всё, что у тебя есть внутри этого пузыря «Макларена», и быть готовым, когда всё снова начнёт работать. Просто сейчас для него пока не всё складывается», — приводит слова Херберта Speedcafe.

