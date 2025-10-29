«Надеюсь, не придётся проходить через подобное». Ферстаппен — о Гран-при Мексики

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен признался, что ему тяжело далось выступление на минувшем Гран-при Мексики, где он стал третьим.

«Перед уикендом я говорил, что для победы всё должно сложиться идеально. Этот уикенд не получился идеальным.

Думаю, будет непросто, посмотрим, чего мы сможем добиться на других трассах. Конечно же, я надеюсь, что нам больше не придётся проходить через подобный уикенд. Ситуация по-прежнему такова, что мы не всегда быстры», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Видео: Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы