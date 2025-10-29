«Это и есть главный козырь». Херберт указал, за счёт чего Пиастри может стать чемпионом

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказал мнение, что спокойствие гонщика «Макларена» Оскара Пиастри может стать его главным козырем в концовке сезона. По словам Херберта, колебания в форме — нормальное явление в Формуле-1, и многое зависит от уверенности в машине и психологического состояния пилота.

«Нельзя исключать Оскара из борьбы. Просто иногда не сходятся все кусочки пазла — как было у Ландо в начале сезона. Сейчас Пиастри не в самой лучшей форме, но это часть естественного процесса. Когда не чувствуешь машину, ничего не получается — и это касается даже таких гонщиков, как Макс. Но когда уверенность возвращается, можно справляться с любым давлением. Нужно просто продолжать делать свою работу – и тогда, возможно, к концу у тебя будет приятный сюрприз и улыбка на лице. Думаю, ему не стоит ничего специально менять.

Если мы не можем «прочитать» Оскара, то и его напарник не сможет. А это и есть главный козырь, когда борешься за победы и чемпионство», — приводит слова Херберта Speedcafe.

