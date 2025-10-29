Скидки
Брандл: Норрис возьмёт титул, если Пиастри не вернётся в форму, как в начале сезона

Брандл: Норрис возьмёт титул, если Пиастри не вернётся в форму, как в начале сезона
Комментарии

Комментатор Sky Sports, бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о титульной борьбе в нынешнем сезоне.

«Я верю, что всё будет решаться между двумя гонщиками «Макларена», если только они не наступят себе на хвост и не отдадут инициативу Максу, которому нужно набирать 12-15 очков за уикенд, чтобы отыграться. Но как по мне, «Макларен» будет быстрее в Катаре и, возможно, в Абу-Даби.

Думаю, Ландо возьмёт титул, если только Оскар не вернётся в форму, которая была у него в начале сезона, либо если они не наступят друг другу на хвост», — сказал Брандл в подкасте The F1 Show.

