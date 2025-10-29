Шарль Леклер высказался о своих двух подряд подиумах в США и Мексике

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление на Гран-при Мексики, где он занял второе место. Для монегаска этот подиум стал вторым подряд. Ранее он финишировал третьим на Гран-при США.

«Мы не ожидали повторить результат Остина. Тогда всё было идеально, но на бумаге у нас не было темпа «Ред Булл» или «Макларена». Подиум в тот раз стал сюрпризом, а теперь мы снова на нём — и даже ступенью выше. Это очень здорово. Если говорить о темпе машины, мы уже давно работаем с прицелом на 2026 год. Но за счёт идеального выступления удалось завоевать два подиума подряд, и это действительно отличное чувство», — приводит слова Леклера F1Technical.

