Шарль Леклер высказался о своих двух подряд подиумах в США и Мексике
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление на Гран-при Мексики, где он занял второе место. Для монегаска этот подиум стал вторым подряд. Ранее он финишировал третьим на Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Мы не ожидали повторить результат Остина. Тогда всё было идеально, но на бумаге у нас не было темпа «Ред Булл» или «Макларена». Подиум в тот раз стал сюрпризом, а теперь мы снова на нём — и даже ступенью выше. Это очень здорово. Если говорить о темпе машины, мы уже давно работаем с прицелом на 2026 год. Но за счёт идеального выступления удалось завоевать два подиума подряд, и это действительно отличное чувство», — приводит слова Леклера F1Technical.
