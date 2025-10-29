«Парень выдал мастер-класс, а его освистали». Британский гонщик – о Норрисе на ГП Мексики

Бронзовый призёр чемпионата Формулы E британец Сэм Бёрд раскритиковал поведение мексиканских болельщиков, освиставших пилота «Макларена» Ландо Норриса на минувшем этапе Формулы-1 в Мехико.

«Фанаты в Мексике невероятно увлечённые, они замечательные. Каждый год сотни тысяч людей приходят поддержать спорт, который мы любим, но, правде говоря, я считаю, что это было жалко.

Парень выдал настоящий мастер-класс, убрал всех, выиграл с отрывов более 30 секунд, а его освистали. Я считаю, что это жалко», — сказал Бёрд в подкасте Chequered Flag.

Ранее Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы в Мексике.