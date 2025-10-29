Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Парень выдал мастер-класс, а его освистали». Британский гонщик – о Норрисе на ГП Мексики

«Парень выдал мастер-класс, а его освистали». Британский гонщик – о Норрисе на ГП Мексики
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Формулы E британец Сэм Бёрд раскритиковал поведение мексиканских болельщиков, освиставших пилота «Макларена» Ландо Норриса на минувшем этапе Формулы-1 в Мехико.

«Фанаты в Мексике невероятно увлечённые, они замечательные. Каждый год сотни тысяч людей приходят поддержать спорт, который мы любим, но, правде говоря, я считаю, что это было жалко.

Парень выдал настоящий мастер-класс, убрал всех, выиграл с отрывов более 30 секунд, а его освистали. Я считаю, что это жалко», — сказал Бёрд в подкасте Chequered Flag.

Ранее Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы в Мексике.

Материалы по теме
Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы в Мексике
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android