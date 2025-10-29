«Это просто смешно!» Представлены радиопереговоры Хэмилтона с «Феррари» на ГП Мексики

Издание GPBlog опубликовало радиопереговоры пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона со своим гоночным инженером Риккардо Адами на Гран-при Мексики. Британец стал участником эпизода на старте мексиканского этапа, когда уже в первом повороте за пределы трассы вылетели сразу несколько гонщиков. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вернувшись на трек впереди Хэмилтона, вскоре пропустил его, чтобы избежать возможного штрафа. Напарник Льюиса Шарль Леклер после выезда за пределы трассы оказался в лидерах, вскоре уступив позицию Ландо Норрису («Макларен»), но остался выше Хэмилтона.

Первый круг:

Хэмилтон: Я был впереди Шарля.

Адами: Принято.

Хэмилтон: Я ещё потерял часть переднего антикрыла.

Адами: Понял, проверяем. Оставайся на трассе.

Второй круг:

Хэмилтон: Макс срезал угол. Многие получили преимущество.

Адами: Ферстаппен позади на 0,7 секунды. Используй lift-and-coast. Всё хорошо, наблюдаем.

Третий круг:

Хэмилтон: Они уже что-то решили?

Адами: Скользко во втором повороте.

Хэмилтон: А что с теми, кто получил преимущество в первом?

Четвёртый круг:

Адами: Инцидент отмечен, они проверяют.

Шестой круг:

Адами: Ферстаппен позади на 0,7 секунды.

После шестого круга Хэмилтон провёл плотную борьбу с Ферстаппеном — с первого по четвёртый поворот оба гонщика вытесняли друг друга наружу на первых двух поворотах. Инцидент завершился тем, что Хэмилтон заблокировал колёса и вылетел наружу, вернувшись на трассу перед Ферстаппеном.

Хэмилтон: Меня вытеснили [в первом повороте].

Адами: Принято. Нужен режим TS, соперник позади в 2,2 сек.

Седьмой круг:

Хэмилтон: Ферстаппен ударил меня в первом повороте, вытеснил наружу.

Адами: Принято.

Хэмилтон: И что насчёт тех, кто воспользовался срезкой в первом?

Восьмой круг:

Адами: Пока ничего. Сфокусируйся на гонке.

Несмотря на жалобы, уже на 19-м круге стюарды оштрафовали Хэмилтона на 10 секунд за эпизод с Ферстаппеном в четвёртом повороте.

19-й круг:

Адами: У нас 10 секунд штрафа за инцидент с Ферстаппеном. Мы не согласны, но сохраняем спокойствие.

Хэмилтон: Это чушь.

21-й круг:

Адами: Знаем, Льюис.

Хэмилтон: Они просто невероятные, приятель.

Адами: Понял. Отрыв от Бермана четыре секунды, переходим на план B.

22-й круг:

Хэмилтон: А как насчёт всех, кто срезал трассу?

Адами: Увеличь lift-and-coast на 50 метров.

27-й круг:

Хэмилтон: Это просто смешно!

