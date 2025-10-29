Скидки
Ральф Шумахер оценил возможность фаворитизма «Макларена» в пользу Норриса

Ральф Шумахер оценил возможность фаворитизма «Макларена» в пользу Норриса
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер прокомментировал слухи о фаворитизме «Макларена» в пользу британца Ландо Норриса.

«Я хочу сказать об этом кое-что, что я слышал из надёжного источника: Зак Браун никому не отдаёт предпочтение, ему всё равно. Пока один из его гонщиков выигрывает титул чемпиона мира, имя не имеет значения. Он – бизнесмен. Каким бы приятным он ни был, он — жёсткий», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Ранее Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы на Гран-при Мексики.

