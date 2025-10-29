Брандл предположил, почему Пиастри не попадал в топ-3 в четырёх последних Гран-при

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о последних результатах гонщика «Макларена» Оскара Пиастри. На протяжении четырёх последних Гран-при австралиец не поднимался на подиум.

«Этап в Баку сильно потряс его — два вылета в барьеры и фальстарт. Кажется, всё пошло не так. Без беседы с Оскаром с глазу на глаз трудно дать точную оценку по этому вопросу. Но я уверен, что «Макларен» бесконечно проверяет шасси, аэродинамику и настройки машины.

Что-то произошло в его голове, и он потерял часть уверенности. При такой плотной борьбе на трассе достаточно малейшей ошибки. Ему нужен очень стабильный уикенд. Может, присутствует слишком много факторов, которые его отвлекают? Раньше мы описывали его как уравновешенного, а теперь это словно сошло на нет. Его сезон начинался просто ошеломляюще, и он не мог просто забыть, что нужно делать», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

