Леклер ответил, сможет ли «Феррари» удержать второе место в Кубке конструкторов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер ответил на вопрос, сможет ли итальянская команда удержать второе место в Кубке конструкторов.

«Будет очень, очень тяжело. Если взглянуть на последние два уикенда, то да. Перед ними я бы сказал, что нет», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Напомним, досрочным обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стал «Макларен».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 713 очков.

2. «Феррари» — 356.

3. «Мерседес» — 355.

4. «Ред Булл» — 346.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 72.

7. «Астон Мартин» — 69.

8. «Хаас» — 62.

9. «Кик-Заубер» — 60.

10. «Альпин» — 20.