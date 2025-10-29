Леклер ответил, сможет ли «Феррари» удержать второе место в Кубке конструкторов

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер ответил на вопрос, сможет ли итальянская команда удержать второе место в Кубке конструкторов.
«Будет очень, очень тяжело. Если взглянуть на последние два уикенда, то да. Перед ними я бы сказал, что нет», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.
Напомним, досрочным обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стал «Макларен».
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 713 очков.
2. «Феррари» — 356.
3. «Мерседес» — 355.
4. «Ред Булл» — 346.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 72.
7. «Астон Мартин» — 69.
8. «Хаас» — 62.
9. «Кик-Заубер» — 60.
10. «Альпин» — 20.