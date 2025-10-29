Скидки
Карлос Сайнс высказался о переходе Серхио Переса в «Кадиллак»

Карлос Сайнс высказался о переходе Серхио Переса в «Кадиллак»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о заключении контракта мексиканского гонщика Серхио Переса с «Кадиллаком». Американская команда присоединится к Формуле-1 в следующем сезоне.

«Думаю, Чеко уже показал всем, какой он талантливый и сильный гонщик и спортсмен. Сейчас он готовится к новой стадии своей карьеры, и это очень мотивирует и вдохновляет. В Формуле-1 вторые шансы получают лишь немногие, и они даются тем, кто действительно оставил значительный след, как это было с Риккардо и Чеко. В конце концов, Хюлькенберг тоже получил второй шанс. Это гонщики, которые сумели выделиться, и Чеко — один из них», — сказал Сайнс на канале El Heraldo de México в YouTube.

В Ф-1 насмехались над гонщиком — и оказались неправы. Он возвращается, чтобы всё доказать
В Ф-1 насмехались над гонщиком — и оказались неправы. Он возвращается, чтобы всё доказать

Энрике Иглесиас вывел на сцену Серхио Переса:

