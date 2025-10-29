Хэмилтону не намерены предлагать новый контракт в «Феррари» — ESPN

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон может не получить новый контракт с командой, сообщает ESPN.

По информации ресурса со ссылкой на «влиятельных лиц из паддока», это связано с текущими выступлениями британца, однако отмечается, что прогноз не является гарантированным. Действующий контракт Хэмилтона истекает в конце 2026 года.

Напомним, после 20 этапов в сезоне-2025 Хэмилтон располагается на шестом месте в личном зачёте пилотов. Его напарник монегаск Шарль Леклер – пятый.

Ранее Хэмилтон прокомментировал финиш восьмым на Гран-при Мексики.

